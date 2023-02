Trabalhador morre após cair de plataforma de elevação em Rolândia

Da Redação

Joel Paulo Stringhini, de 43 anos

Um homem identificado como Joel Paulo Stringhini, de 43 anos, morreu em um acidente de trabalho nas obras de ampliação da JBS, em Rolândia, na noite de sábado (25).

Uma equipe do SAMU foi acionada, mas ao chegar no local apenas constatou o óbito da vítima. Não há informações concretas sobre o que aconteceu, mas de acordo com informações e imagens a vítima teve o pescoço prensado em uma plataforma de elevação. As informações são do jornalista e vereador de Rolândia Guilherme Spanguemberg.

O trabalhador era de Santa Catarina e prestava serviço para a empresa Eletro Service, de Chapecó. Familiares foram avisados e devem vir para o Paraná para a liberação do corpo para velório e sepultamento.

A Polícia Civil e o perito de Instituto de Criminalística estiveram no local. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Londrina (IML).

