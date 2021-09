Da Redação

Trabalhador morre ao ser atacado por enxame de abelhas no PR

Um operador de trator de esteira morreu após ser atacado por um enxame de abelhas em uma propriedade rural em Quinta do Sol, no Centro-Oeste do Paraná, na manhã desta quarta-feira (22).

continua após publicidade .

José Maria Bueno, 56 anos, trabalhava em uma propriedade no Assentamento Roncador, porém, a máquina tocou em um enxame de abelhas que se alvoroçaram e invadiram a cabine da máquina, atacando o condutor, que estava acompanhado de outro agricultor, identificado por Alex Sandro Alvernaz, 34 anos, que também levou pelo menos 100 ferroadas, mas sobreviveu.

Segundo Alex, o maquinista desceu rapidamente do trator, mas seu corpo estava completamente coberto pelas abelhas.

continua após publicidade .

O trabalhador morreu no interior da ambulância da prefeitura. Ele era morador do Jardim Aeroporto, em Campo Mourão.

Colaboração Coluna do Rato