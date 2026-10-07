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ACIDENTE

Trabalhador fica gravemente ferido após sofrer queda no Paraná

Vítima apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) grave

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Trabalhador fica gravemente ferido após sofrer queda no Paraná
Autor Vítima foi socorrida pelos bombeiros - Foto: Tarobá

Um trabalhador de 46 anos ficou gravemente ferido após cair de aproximadamente seis metros enquanto trabalhava na Avenida Brasil, nas proximidades do Trevo Cataratas, em Cascavel, na noite desta terça-feira (6).

-LEIA MAIS: Jovem desaparecida após ir a casa noturna é encontrada morta e enterrada no PR

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Segundo apurado, o homem estaria trabalhando no local, quando se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente seis metros. Com a queda, ele ficou insconciente.

Equipes de socorro foram acionadas e realizavam os primeiros atendimentos ao trabalhador, ele apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. Segundo o médico Jhon Toigo, o homem também apresentava anisocoria, alteração caracterizada por diferenças no tamanho das pupilas, além de sangramento pelo ouvido direito.

Após os procedimentos de emergência, o trabalhador foi encaminhado ao hospital para atendimento especializado.

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Com informações da Tarobá

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