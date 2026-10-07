Trabalhador fica gravemente ferido após sofrer queda no Paraná

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Um trabalhador de 46 anos ficou gravemente ferido após cair de aproximadamente seis metros enquanto trabalhava na Avenida Brasil, nas proximidades do Trevo Cataratas, em Cascavel, na noite desta terça-feira (6).

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Segundo apurado, o homem estaria trabalhando no local, quando se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente seis metros. Com a queda, ele ficou insconciente.

Equipes de socorro foram acionadas e realizavam os primeiros atendimentos ao trabalhador, ele apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. Segundo o médico Jhon Toigo, o homem também apresentava anisocoria, alteração caracterizada por diferenças no tamanho das pupilas, além de sangramento pelo ouvido direito.

Após os procedimentos de emergência, o trabalhador foi encaminhado ao hospital para atendimento especializado.

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Com informações da Tarobá