Trabalhador fica ferido após cair de telhado de residência em Maringá

Um trabalhador, de 48 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido pelas equipes do Corpo de Bombeiros depois de cair de um telhado em Maringá, no Noroeste do Paraná. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (14).

De acordo com informações, o homem trabalhava no telhado de uma residência localizada na Rua Assai, na Vila Marumby. Segundo os bombeiros, ele caiu de uma altura de aproximadamente quatro metros.

A vítima, que não foi identificada, sofreu fratura em um dos braços. O trabalhador foi encaminhado consciente e orientada para o Hospital Metropolitano de Sarandi. As causas do acidente de trabalho serão apuradas.

Com informações GMC Online.

