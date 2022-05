Da Redação

Equipes do Corpo de Bombeiros prestam atendimentos a uma vítima de queda de plano elevado, nesta sexta-feira (6), em Cascavel.

Trata-se de um homem de 40 anos de idade que sofreu uma queda de mais ou menos 3m de altura, do último piso de obra com 6 andares na esquina das ruas Vitória e Joaquim Távora.

Ele, que trabalhava no local no momento do acidente, sofreu contusão em cóccix e nariz e precisou ser encaminhado para uma unidade hospitalar.

