Trabalhador encontra granada da década de 1950 entre sucatas, no PR

A granada deve ser destruída, conforme a PC

Um trabalhador de uma empresa de recicláveis levou um susto ao se deparar com uma granada que estava entre sucatas, nesta segunda-feira (18), em Sarandi, cidade que pertence à Região Metropolitana de Maringá.

A Polícia Civil (PC) apreendeu o objeto, que foi fabricado nos Estados Unidos na década de 1950. Além disso, o artefato foi muito utilizado na Guerra da Coreia.

O funcionário da empresa que achou a granada ficou com medo dela explodir, mas, de acordo com as autoridades, o explosivo estava sem o dispositivo de detonação.

O artefato foi encaminhado para a delegacia e, na sequência, será levado para o Exército, onde será destruído.

A Polícia Civil orienta para que a população acione os serviços de segurança pública em caso de encontrar com artefatos explosivos.



Com informações do g1.

