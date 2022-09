Trabalhador de Sabáudia fica ferido após blusa enroscar em máquina

Da Redação

De acordo com o Samu, a vítima estava consciente e orientada

O funcionário de uma empresa de embalagens de Sabáudia sofreu ferimentos pelo corpo após sua blusa enroscar em uma máquina que enrolava bobinas de papel.



Uma ambulância municipal foi até o local, mas transferiu o paciente para a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Arapongas. De acordo com o Samu, a vítima estava consciente e orientada.

Após avaliação médica, conforme informações de Rogério Fernandes, do Samu, foi constatado que o homem apresentava uma fratura no antebraço esquerdo, além de um ferimento na orelha esquerda com sangramento ativo, e um ferimento lacerante em região abdominal, sem exposição de vísceras.



O socorrista informou que a fratura foi imobilizada, assim como o paciente foi imobilizado em uma prancha, medicado e encaminhado ao Hospital do Norte Paranaense (Honpar), de Arapongas. Durante o transporte do trabalhador, ele se manteve consciente e orientado, e com sinais vitais estáveis.

O funcionário da fábrica disse à equipe do Samu que estava trabalhando em uma máquina que enrolava bobinas de papel, quando o equipamento enroscou em sua blusa e o puxou, causando os ferimentos.

