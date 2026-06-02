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FATALIDADE

Trabalhador de 61 anos morre soterrado em obra de aterro sanitário no PR

Bombeiros e Samu foram acionados para atender acidente de trabalho às margens da PR-466, mas homem não resistiu aos ferimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.06.2026, 14:27:07 Editado em 02.06.2026, 14:27:02
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Trabalhador de 61 anos morre soterrado em obra de aterro sanitário no PR
Autor Delmar José de Campos morreu durante obras em distrito de Guarapuava - Foto: Redes Sociais

Um trabalhador de 61 anos morreu soterrado na manhã de segunda-feira (1º) após o desmoronamento de um barranco no canteiro de obras de um aterro sanitário no distrito de Palmeirinha, em Guarapuava, na região central do Paraná. A vítima foi identificada como Delmar José de Campos.

-LEIA MAIS: Jovem de 19 anos é morto pelo irmão adolescente após briga familiar

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência nas proximidades da PR-466 e, ao chegar ao local, encontrou o operário com os membros inferiores parcialmente soterrados e já sem sinais vitais. A equipe de resgate precisou primeiro estabilizar a cena do acidente para evitar novos deslizamentos de terra. Na sequência, os militares agiram de forma simultânea na liberação do corpo e na aplicação de manobras de massagem cardíaca.

Apesar da retirada da vítima da área de risco, uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também participou da força-tarefa, atestou o óbito ainda no local. A Polícia Civil investiga o caso, tratado como acidente de trabalho.

A empresa responsável pelo aterro, e que atua na destinação e tratamento de resíduos, emitiu uma nota lamentando a morte do colaborador. A companhia destacou que todos os esforços de atendimento foram realizados na tentativa de salvar o trabalhador e afirmou que permanece à disposição para prestar todo o apoio e solidariedade necessários aos familiares, amigos e colegas de equipe neste momento.

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"Apesar de todos os atendimentos prestados e dos esforços realizados, infelizmente não foi possível evitar essa triste perda. Neste momento de dor e consternação, expressamos nossas mais sinceras condolências e solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho", diz um trecho da nota.

O corpo de Delmar José de Campos será sepultado às 16 horas desta terça-feira (2) no Cemitério do Município do Turvo, município vizinho a Guarapuava.

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