Trabalhador de 40 anos morre após sofrer queda em fosso de empresa

Um trabalhador de 40 anos morreu na noite desta quinta-feira (25) após sofrer uma queda de uma altura de 12 metros no fosso de um elevador de uma indústria cerealista de Irati, na região central do Paraná.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem já estava morto quando os socorristas chegaram. O corpo foi retirado pelo Instituto Médico Legal (IML) de União da Vitória.

O acidente ocorreu por volta das 23 horas em uma empresa na BR-277. Segundo os bombeiros, o local era de difícil acesso. A Polícia Civil investiga o caso, que é tratado como acidente de trabalho.

Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT), 2.239 pessoas morreram em acidentes de trabalho no Paraná entre 2012 e 2022. No mesmo período, foram 223,4 mil notificações de acidentes de trabalho no estado. Os números consideram apenas trabalhadores registrados com carteira assinada.

