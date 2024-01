Trabalhador cai de laje em construção de CMEI e fica ferido em Maringá

Um trabalhador de 57 anos ficou ferido após cair de uma laje em uma construção de um Centro de Educação Infantil (CMEI) no bairro Jardim Itália, em Maringá, no noroeste do Paraná. O acidente de trabalho aconteceu na tarde desta quinta-feira (4). O pedreiro teria caído de uma altura de aproximadamente três metros, segundo colegas de profissão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência na Rua Pioneiro Pedro Pupulim. De acordo com os socorristas, o trabalhador apresentava uma fratura no braço e lesões na cabeça. O homem foi encaminhado pelos bombeiros para o Hospital Bom Samaritano.

Conforme informações, a obra pertence à Prefeitura Municipal de Maringá. No local está sendo construído o CMEI Purificação de Jesus Valente. Até o momento desta publicação, a administração municipal não havia se pronunciado sobre o caso nas redes sociais oficiais da cidade.

- Com informações Plantão Maringá.

