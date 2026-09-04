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Touro de rodeio escapa, mata mulher na rua e é morto por moradores no PR

Fatalidade aconteceu na noite desta sexta-feira (04) em Barbosa Ferraz durante preparos de rodeio que integra festa do aniversário da cidade

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em Editado em
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Reprodução

Uma mulher morreu na noite desta sexta-feira (04) após ser atingida por um touro que escapou durante os preparativos para o rodeio da festa de aniversário de 66 anos de Barbosa Ferraz, no Vale do Ivaí, no Norte do Paraná. A vítima, moradora de Maringá, estava na cidade visitando familiares e foi atingida pelo animal enquanto estava próxima ao portão de uma residência na região da Vila Mineira. Um vídeo gravado por testemunhas mostra o animal correndo pelas vias da cidade. Assista acima

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De acordo com informações apuradas no local, o touro seria utilizado no rodeio e conseguiu escapar, correndo pelas ruas da cidade. Durante a fuga, o animal passou pelas proximidades do Ginásio de Esportes e do Hospital Municipal, até atingir a vítima.


Touro de rodeio escapa, mata mulher na rua e é morto por moradores no PR
AutorApós atingir a vítima, o animal continuou correndo pelas ruas até ser morto em um cerco feito por moradores - Foto: Reprodução

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram atendimento à mulher, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade e a idade da vítima ainda não foram divulgadas oficialmente.

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Após o incidente, o touro continuou correndo pelas ruas. Equipes de segurança e moradores iniciaram buscas e montaram um cerco na região da Vila do Roque para localizar e capturar o animal. Segundo testemunhas, o touro acabou sendo morto durante a tentativa de contê-lo enquanto ainda circulava pelas vias da cidade.


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Touro de rodeio escapa, mata mulher na rua e é morto por moradores no PR
AutorFoto: Colaboração/TNOnline

O município de Barbosa Ferraz celebrava seus 66 anos de emancipação com uma programação especial que começou na sexta-feira (04) e se estende até domingo (06), com shows gratuitos, rodeio, parque de diversões e gastronomia. O rodeio estava previsto para ocorrer no espaço da Associação Mista Agropecuária de Barbosa Ferraz (Amiagro). A Prefeitura havia licitado a contratação de uma empresa para a realização do rodeio.

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) já havia se manifestado contra rodeios na cidade em ocasiões anteriores, apontando que os eventos expõem os animais a situações de crueldade. Em 2012, a Justiça chegou a cancelar um rodeio em Barbosa Ferraz por denúncia de maus-tratos.

As circunstâncias em que o animal conseguiu escapar ainda não foram esclarecidas. O caso será investigado.

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acidente Barbosa Ferraz morte rodeio touro
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