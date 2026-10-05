Totem no Terminal Urbano facilita o cadastro de novos alunos para a rede municipal de Maringá

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), disponibilizou um totem de atendimento no Terminal Urbano para facilitar os pedidos de novas matrículas na rede municipal de ensino para o ano letivo seguinte. O equipamento, instalado na entrada do terminal pela Avenida Tamandaré, ficará disponível para acesso da população até o dia 23 de outubro.

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O serviço é destinado exclusivamente a estudantes que ainda não fazem parte da rede municipal. No local, os responsáveis conseguem acessar a plataforma Conecta Seduc para realizar o cadastro inicial de forma totalmente online, além de contarem com suporte para orientações e esclarecimento de dúvidas. Para efetuar a solicitação da vaga, o responsável legal deve ter em mãos o seu próprio Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o do estudante, bem como informar o comprovante de residência no município.

De acordo com a secretária de Educação, Adriana Pamieri, a escolha do local estratégico visa adaptar o serviço público à realidade da população. A secretária explica que a iniciativa de levar um ponto de atendimento móvel para uma área de grande fluxo diário ajuda a encurtar distâncias e poupar o tempo das famílias, que muitas vezes possuem uma rotina corrida e enfrentam dificuldades para buscar informações presencialmente.

O cronograma da Seduc prevê que a distribuição das vagas seja divulgada no dia 11 de novembro, a partir das 18h. Os interessados poderão consultar o resultado diretamente no painel de acompanhamento de cadastro, dentro da plataforma digital da secretaria. Após a contemplação, os responsáveis terão do dia 16 ao dia 30 de novembro para comparecer à unidade de ensino indicada e efetivar a matrícula. Para a etapa final na escola, será obrigatória a entrega de documentos básicos, como certidão de nascimento ou identidade do estudante, documento oficial do responsável legal, comprovante de residência, cartão do SUS e o atestado de vacinação atualizado da criança.