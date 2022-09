Torre de energia cai e deixa um morto e três feridos no Paraná

Da Redação

Um trabalhador morreu e três ficaram feridos na queda de uma torre de transmissão de energia elétrica na tarde de quarta-feira (14) em Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná.

De acordo com as informações, a torre estava em construção e não suportou o peso da peça que era instalada e caiu derrubando os quatro operários.

A vítima fatal foi identificada como Richarlisson dos Santos Araújo, 39 anos. Os outros dois trabalhadores, Cassio Cardoso Silva, de 31 anos, Diego Souza Correia, de 28, e João Paulo Targino da Silva, de 26, foram levados ao hospital com ferimentos moderados.

NOTA

Em nota a Copel lamentou o acidente e informou que está à disposição das famílias e avalia, junto a empresa contratada, para identificar a causa do acidente.

"A Copel lamenta profundamente o acidente ocorrido com eletricistas que trabalhavam na renovação de uma torre de distribuição em alta tensão na linha "Foz do Iguaçu Norte - Medianeira" nesta quarta-feira, 14 de setembro, em Santa Terezinha de Itaipu, que alimentará de energia uma nova subestação a ser localizada em São Miguel do Iguaçu. A Copel já se colocou ao lado dos profissionais e das suas famílias para oferecer todo o suporte nesta hora de dor e preocupação e está avaliando a fatalidade junto à empresa contratada para identificar a causa do acidente, de maneira a evitar que se repita."

* Com informações Catve

