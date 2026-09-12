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Tornados, chuva e vento já deixaram três mortos e mais de 7,5 mil afetados no PR

Além das mortes, 68 pessoas ficaram desabrigadas e 63 foram desalojadas

Escrito por Da Redação
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Tornados, chuva e vento já deixaram três mortos e mais de 7,5 mil afetados no PR
Autor Tornado em Goioerê - Foto: Reprodução/Rafael Bolacha

Três pessoas morreram e outras 7.504 foram afetadas por tempestades, vendavais, chuvas de granizo e um tornado que atingiram o Paraná entre os dias 9 e 12 de setembro. Os óbitos ocorreram na quinta-feira (10), após um deslizamento de terra em Chopinzinho, no sudoeste do Estado. Segundo o balanço atualizado pela Defesa Civil na manhã deste sábado (12), até o momento foram registradas 49 ocorrências climáticas em 45 municípios.

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Além das mortes, 68 pessoas ficaram desabrigadas e 63 foram desalojadas. O levantamento aponta ainda que 2.068 casas foram danificadas e uma residência foi totalmente destruída.

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Paraná já foi atingido por 13 tornados em 2026

O município de Espigão Alto do Iguaçu foi atingido por um tornado nesta quinta-feira. O fenômeno afetou 200 moradores e danificou 60 residências. O município é, até o momento, o único do Estado a ter decretado Situação de Emergência em razão dos eventos climáticos do período.

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Tornados, chuva e vento já deixaram três mortos e mais de 7,5 mil afetados no PR
AutorFoto: Reprodução

Já nesta sextga-feira, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou a ocorrência de mais um tornado na área rural de Goioerê.

Milhares de famílias foram afetadas

Dois Vizinhos registrou o maior número de pessoas afetadas. Chuvas de granizo atingiram o município no dia 10, afetando 3.700 moradores e danificando 1.214 casas. Outras 30 pessoas precisaram deixar suas residências.

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Em Palmeira, vendavais registrados na quinta-feira afetaram 1.000 pessoas e danificaram 145 casas. Em Ramilândia, o granizo atingiu 800 moradores e provocou danos em 300 residências.

Porto Amazonas teve a maior demanda por abrigos. Inundações registradas no dia 10 deixaram 64 pessoas desabrigadas e seis desalojadas.

Ocorrências no norte do Paraná

Municípios do Norte e Noroeste também registraram ocorrências entre quinta-feira (10) e sexta-feira (11).

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Em Barbosa Ferraz, alagamentos afetaram 35 pessoas e danificaram sete casas. Guaraci registrou vendaval, que atingiu 30 moradores.


Tornados, chuva e vento já deixaram três mortos e mais de 7,5 mil afetados no PR
AutorFoto: Reprodução

Maringá teve registros de tempestade e vendaval na sexta-feira, mas o boletim estadual não contabilizou vítimas, desalojados ou danos em residências.

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Em Bandeirantes, houve registro de alagamentos na quinta-feira, mas a situação foi controlada sem danos a residências ou vítimas.

Os dados são informados pelas prefeituras e consolidados no Sistema Informatizado de Defesa Civil (SISDC).

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