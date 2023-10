Tornado atinge município de Cascavel (PR), confirma Simepar

Um tornado atingiu nesta quarta-feira (4) pela manhã a cidade de Cascavel, no Oeste do Paraná. A confirmação é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A entidade é a principal referência estadual na área de meteorologia. Segundo o Simepar, o evento meteorológico foi classificado preliminarmente como um do tipo F2, que caracteriza ventos de até 250 km/h. Veja vídeo abaixo

LEIA MAIS: Paraná tem previsão de tempestades nesta semana, alerta Inmet

Segundo informações da prefeitura, o temporal atingiu a cidade por volta das 6h desta quarta. Foram registrados destelhamentos, quedas de árvores e falta de energia elétrica. O muro do cemitério central e placas de trânsito caíram após o temporal. Escolas municipais também registraram estragos e algumas suspenderam as aulas.

“Com base nas evidências mostradas pelos registros de vídeo que recebemos de Cascavel, em especial registros feitos por sobrevoo de helicóptero nas partes atingidas da cidade, foi possível identificar que houve a ocorrência de um tornado na área sul de Cascavel”, disse o meteorologista Marco Jusevicius, do Simepar.

Segundo ele, também com base nas evidências da destruição observada, o tornado foi categorizado como um do tipo F2 pela escala Fujita, escala que vai de F0 até F5. “Os ventos mais intensos podem atingir entre 180 até 250 km/h próximo do ponto de toque com o solo. Esta é uma análise preliminar do evento e iremos analisar mais evidências que chegarem ao Simepar para confirmar essa classificação”, disse o meteorologista.

A Defesa Civil der Cascavel montou uma base para distribuir lonas na cidade. Um balanço parcial do órgão mostra que até o início da tarde desta quarta (4) foram feitos 180 atendimentos e distribuídos nove mil metros de lona.

A região do bairro Santa Cruz foi uma das mais atingidas pelo temporal. “A orientação é agilidade no atendimento e, principalmente, detectar se tem alguma casa que corre o risco de desabar, algum muro, e se tiver evidentemente, que tirar essas pessoas do local, faremos isso”, afirmou o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC).

O tenente-coronel Rogério Lima de Araújo, comandante do Corpo de Bombeiros em Cascavel, disse que logo após o temporal foi iniciada a distribuição de lonas. “No momento, nós estamos com 12 guarnições do Corpo de Bombeiros atendendo a população nesses bairros. Mas claro, soma-se a isso, as equipes da Defesa Civil, do Meio Ambiente, da Guarda Municipal também, ou seja, no total nós passamos de 20 equipes atendendo a população”, diz.

As equipes estão percorrendo todas as áreas atingidas e fazendo os levantamentos dos estragos. “A população pode ficar tranquila que essa força-tarefa vai trabalhar o dia todo para poder atender as suas necessidades. Com certeza, o Corpo de Bombeiros já se mobilizou, distribuiu suas equipes e enquanto a população estiver necessitando de atendimento, estaremos na rua atendendo”, completa o comandante.

