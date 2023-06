Torcida junta dinheiro e paga alimentação de atletas do Grêmio Maringá

Depois de serem despejados de um hotel em São Pedro do Ivaí, no norte do Paraná, os jogadores do Grêmio Maringá, time de futebol que disputa a Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, retornaram à hospedagem. A diretoria pagou ao estabelecimento o valor da dívida após cobrança da torcida organizada Galo Terror, que arcou, por sua vez, com a alimentação dos atletas para ajudar o clube.

Segundo o vice-presidente da torcida, Nathan Felipe, cinco integrantes da Galo Terror foram para o município na tarde de terça-feira (6) após serem chamados pelos próprios atletas do clube, que foram despejados assim que chegaram ao estabelecimento, conforme noticiado inicialmente pelo Grupo Pinga Fogo.

Nathan conta que ao encontrar os jogadores para fora do hotel e com fome, os torcedores resolveram juntar dinheiro e pagar a alimentação dos atletas. "Fomos lá, eles estavam para fora e sem alimentação, nós da torcida fizemos uma vaquinha para eles até que a situação fosse resolvida", disse.

De acordo com a Galo Terror, o clube maringaense estava devendo cerca de R$ 40 mil ao hotel, um valor referente às três últimas semanas. Os integrantes da torcida organizada, que foram a São Pedro do Ivaí, município a 80 km de distância de Maringá, cobraram a diretoria, que acertou as dívidas com o estabelecimento.

Foto por Arquivo pessoal Torcedores em conversa com jogadores e diretoria

"Com nossa cobrança em cima da diretoria, eles foram lá e fizeram o pagamento. Só saímos de lá quando tudo estava resolvido", comentou Nathan, que ainda informou que o clube também arcou com uma dívida de aproximadamente R$ 3 mil que possuía com uma academia.

Procurados pela reportagem, o hotel confirmou que os jogadores retornaram à hospedagem. O TNOnline tentou contato com a diretoria do clube, mas não foi respondido.

Parceria entre clube e município

O Grêmio Maringá está realizando treinamentos em São Pedro do Ivaí desde abril, quando foi acordado com a prefeita Maria Regina Della Rosa Magri que a equipe iria utilizar a estrutura do município e, em contrapartida, crianças e adolescentes da cidade receberiam treinamentos de duas horas semanais com o clube.

O time então passou a utilizar o Estádio Municipal Natal Breda e o Complexo Desportivo Romeuzão entre as segundas e sextas-feiras. Nas partidas oficiais, o clube atua no Estádio Regional Willie Davids quando possui o mando de campo.

