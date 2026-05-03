Torcedores do Operário são detidos por atacar ônibus do Londrina na BR-376

Cinco torcedores do Operário foram presos após armarem uma emboscada contra um ônibus que transportava a torcida do Londrina na rodovia BR-376. O episódio de violência foi registrado antes mesmo de os jogadores entrarem em campo para a partida válida pela sexta rodada da Série B. O veículo de viagem seguia em direção ao Estádio Germano Krüger, localizado em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, onde o jogo foi realizado.

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Durante a emboscada contra o veículo, os agressores utilizaram um arsenal improvisado que incluía bombas, fogos de artifício, pedras e bolinhas de gude, que eram atiradas com o uso de estilingues. De acordo com o capitão responsável pelo atendimento, o confronto resultou em feridos, mas todos sem gravidade.

As prisões dos torcedores do clube mandante, apelidado de Fantasma, foram realizadas de forma conjunta pelas forças de segurança pública. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), três dos cinco envolvidos foram presos por agentes da própria corporação, enquanto os outros dois suspeitos foram capturados pela Polícia Militar.



