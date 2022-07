Torcedor fica em estado grave após ser pisoteado por cavalo da PM

Da Redação

Mauro Machado Urbim, presidente da Torcida Fúria Independente

Mauro Machado Urbim, presidente da Torcida Fúria Independente, torcida do Paraná Clube, foi internado em estado grave, neste sábado (30), após ser pisoteado por um cavalo da Polícia Militar. A informação foi repassada pela organizada em nota divulgada neste domingo (31).



Conforme a nota, o caso aconteceu depois do jogo entre Paraná Clube e FC Cascavel. O Tricolor venceu a Serpente nos pênaltis, na Vila Capanema, em Curitiba, e avançou para as oitavas de final da Série D.

A Fúria afirmou que não houve confusão e que a Polícia Militar agiu com “despreparo”.

“Sem qualquer necessidade, de forma truculenta e COVARDE a Polícia Militar, com o seu Regimento de Polícia Montada, pisoteou o nosso presidente Mauro Machado Urbim, que encontra-se hospitalizado em estado gravíssimo”, diz a nota.

Conforme a torcida, Urbim teve a cabeça pisoteada pelo cavalo da PM, por isso a situação dele é considerada “crítica”.

“Neste momento, até que seja possível identificar e responsabilizar todos os criminosos por mais um episódio que é fruto da incompetência da PM, nossa prioridade é com a saúde do Maurinho. Aos que são de fé, pedimos orações e energias positivas ao Mauro”, escreveu a Fúria.

O que diz a PM

Por meio de nota, a PM disse que, no intervalo da partida, houve uma tentativa de invasão do local reservado aos visitantes, por aproximadamente 80 torcedores da torcida organizada Fúria Independente, sendo necessária a imediata intervenção do Regimento de Polícia Montada.

A PM informou que, a partir disso, “as equipes realizaram formação de linha para impedir a passagem desses torcedores, orientando-os para que retornassem, no entanto, insistindo no intento de invasão, tornaram-se hostis”.

“Objetivando manter a ordem e principalmente preservar a integridade dos torcedores do Cascavel, as equipes progrediram na tentativa de persuasão ao recuo, os quais retornaram ao interior do Estádio”, diz a nota.

Segundo a PM, “após repelir a ação, os policiais constataram dois torcedores caídos, em que um deles imediatamente levantou e o outro permaneceu desacordado. Imediatamente foram prestados os primeiros socorros de urgência, e acionado o Corpo de Bombeiros, que prontamente deu continuidade ao atendimento e encaminhou o ferido ao Hospital do Trabalhador”.

A PM finaliza dizendo que “será instaurada pela Corporação, uma Sindicância para apurar o ocorrido, trazendo à lume demais informações e subsídios ensejadores de eventuais providências pertinentes”.

Com informações da Banda B.

