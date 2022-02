Da Redação

Torcedor do Palmeiras morre após sofrer infarto durante jogo

A pressão da partida final do Campeonato Mundial de Clubes, da FIFA, fez com que um homem, de 62 anos, morresse de infarto, em Marialva, no último sábado (12). O homem já possuía histórico de problemas cardíacos.

continua após publicidade .

A vítima, identificada como Carlos Santos, era torcedor do Palmeiras e começou a passar mal assim que o clube alviverde sofreu o segundo gol do Chelsea, time inglês que foi campeão do torneio.

Segundo os familiares, Carlos estava muito nervoso com a partida. Ele foi levado para o Pronto Atendimento do município, onde os profissionais de saúde iniciaram o procedimento de massagem cardíaca. Porém, o homem não resistiu e acabou morrendo.

continua após publicidade .

O corpo foi velado no domingo (13) e sepultado no Cemitério Municipal de Marialva.