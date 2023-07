Torcedor do Fluminense briga em jogo, agride policial e é preso no PR

Um torcedor do Fluminense, time que enfrentou o Coritiba nesta segunda-feira (24), causou uma grande confusão no estádio Couto Pereira, na capital do Paraná. O jovem se envolveu em duas brigas, agrediu um policial e terminou a noite preso.

continua após publicidade

Conforme informações, tudo começou na sede da Torcida Organizada do Paraná Clube, onde membros de uma torcida organizada do Fluminense foram recebidos antes do jogo. No local, o torcedor, bastante exaltado, arrumou uma briga com um paranista.

- LEIA MAIS: Idoso de 80 anos é agredido violentamente com 'capacetadas' em Sarandi

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Momentos depois, já dentro do estádio, o torcedor do Fluminense se envolveu em uma segunda briga. Quando a Polícia Militar (PM) se aproximou para tentar conter a situação, o homem desferiu um soco no rosto de um militar. Ele foi detido, encaminhado para a Central de Flagrantes e preso.

Dentro de campo o torcedor também não teve alegria. O tricolor carioca perdeu para o Coritiba por 2 a 0.

Siga o TNOnline no Google News