Torcedor do Coxa morre após se afogar no Litoral do PR: "Dor imensa"

A morte do jovem João Gabriel Castanheira de 24 anos segue comovendo as redes sociais nesta terça-feira (9). Torcedor do Coritiba, ele foi socorrido em estado grave após se afogar no Balneário Jardim Canadá, em Pontal do Paraná, na última quarta-feira (3/1). Ele foi internado, mas morreu no hospital quatro dias depois do afogamento.

De acordo com informações, João se afogou após ter entrado sozinho para nadar em uma área desprovida de salva-vidas. Ele teria sido colhido por uma corrente de retorno e precisou ser resgatado. Já na areia, apresentou um grau de afogamento grave, sendo acionado apoio do helicóptero para o resgate, e foi intubado ainda na areia. Ele faleceu neste domingo (7), no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Torcedores do "Coxa" e amigos publicaram diversas homenagens e lamentaram a perda. "João Gabriel sempre esteve presente no Couto, na sede e em alguns jogos fora representando a torcida Coxa. Aos amigos e familiares, desejamos muita luz e força neste momento de tristeza e luto”, escreveu a torcida organizada Império Alviverde.

“A dor é imensa, indescritível, inacreditável, mas agora com Deus ,que disso eu tenho absoluta certeza. João, te amarei para sempre”, escreveu um amigo. Colegas próximos de João Gabriel relatam que o rapaz sonhava em ser piloto.

Fonte: informações RicMais.

