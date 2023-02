Torcedor atleticano morre baleado por briga entre torcidas no PR

Da Redação

Willian Penn Rodbard Zimmer Costa, de 28 anos

Uma reunião entre amigos terminou de forma trágica na noite desta sexta-feira (17), em Curitiba, capital do Paraná. Um jovem, que é torcedor de futebol, foi morto baleado devido a brigas entre torcidas organizadas.

Willian Penn Rodbard Zimmer Costa, de 28 anos, estava reunido em um churrasco com amigos que integram a torcida organizada do Athletico Paranaense, quando foi morto por disparo de arma de fogo. Os responsáveis pelos tiros foram homens que passaram de carro em frente ao ponto de encontro, no bairro Boa Vista. Eles seriam torcedores do Coritiba.

O jovem foi socorrido e, então, levado às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Boa Vista, no entanto, já chegou na instituição de saúde morto. Ele deixa uma esposa e dois filhos.

De acordo com a polícia, a suspeita é que o crime possa ter ligação com a guerra entre as torcidas organizadas na capital paranaense. Nos últimos dias, Willian teria sofrido ameaças pelas redes sociais e comentado com a esposa. A vítima, porém, não teria mostrado preocupação.

O nome de um possível suspeito foi repassado à polícia, e o autor dos tiros já teria levado e exibido as armas de fogo em outras confusões entre as torcidas.

