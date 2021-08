Da Redação

Toneladas de carne são apreendidas em centro clandestino

Na manhã desta sexta-feira (20), uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Serviço de Inspeção Municipal resultou na apreensão de três toneladas de carne de porco em um centro de distribuição clandestino, em Maringá, Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com as autoridades, o produto estava armazenado em um estabelecimento que fica no bairro Jardim Imperial. As carnes que foram apreendidas tinham procedência duvidosa e não apresentavam nota fiscal.

Ainda conforme as apurações da polícia, as carnes eram utilizadas para abastecer alguns comércios da cidade.

continua após publicidade .

Dentro do centro de distribuição clandestino, os agentes também encontraram carnes armazenadas de forma inapropriada. Alguns pacotes com a mercadoria estavam no chão.



De acordo com a Polícia Civil, há indícios de crime contra a saúde pública e, eventualmente, contra a ordem tributária, além de delitos contra a relação de consumo.

A mercadoria foi encaminhada para a delegacia de Maringá.

Com informações; G1.