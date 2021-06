Tombamento é registrado neste sábado na BR-376

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um caminhão com farelo de soja tombou no começo da tarde deste sábado (5) no KM 307 na BR-376.

Segundo o Samu, a vítima teve apenas escoriações leves e recusou transporte ao hospital.

Agentes da CCR RodoNorte e a Polícia Rodoviária Federal, foram para o local e a concessionaria presta apoio para o transbordo da carga.

A fluidez do trânsito segue sem nenhum prejuízo.