Tombamento de carreta interdita BR-376 no Paraná

Uma carreta tombou na madrugada desta quarta-feira (27), na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu na altura do km 503, na região do Cara-Cara, logo na saída de Ponta Grossa, em direção a Curitiba. Por conta do incidente, a pista sentido capital do estado foi totalmente bloqueada.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homem bêbado ameaça de morte a irmã e quebra objetos da casa

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga da carreta foi espalhada na pista e equipes do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) estão no local para realizar a desobstrução da via.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Por volta das 6h30, a fila sentido Curitiba chegou a 4 quilômetros. Às 8h15, a PRF informou que as pistas sentido capital foram totalmente liberadas após limpeza da rodovia.

Siga o TNOnline no Google News