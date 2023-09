Tombamento de carreta deixa uma pessoa ferida em Nova Tebas

Siga o TNOnline no Google News

Uma pessoa ficou ferida em um tombamento de uma carreta na segunda-feira (4), na Rodovia PR-487, no trecho do município de Nova Tebas, na região central do Paraná.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual de Pitanga, o acidente que ocorreu por volta das 8h50, envolveu um caminhão Scania/R 440 acoplado a dois semirreboques, ambos com placas de Ponta Grossa.

De acordo com populares, o motorista de 30 anos teria perdido a direção do caminhão, saiu da pista e tombou, atingindo também um barranco. O condutor não se feriu.

Já o passageiro, de 33 anos, teve ferimentos no braço e foi encaminhado ao hospital.

As causas que levaram ao tombamento da carreta estão sendo apuradas.

