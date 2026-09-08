Tombamento de caminhão interdita parcialmente a BR-277 no Litoral do Paraná

Motorista foi socorrido no local após o acidente; equipes atuam na limpeza da rodovia

Um caminhão carregado com farelo de soja tombou na manhã desta terça-feira (8) na BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná, causando a interdição parcial da rodovia. O acidente ocorreu na pista sentido Paranaguá, deixando o motorista com ferimentos moderados.

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O condutor foi socorrido no local pelas equipes de emergência acionadas para o atendimento da ocorrência. Com o tombamento do veículo, parte da carga agrícola se espalhou pelo asfalto, o que exigiu o início de uma operação imediata de limpeza e remoção do produto para garantir a segurança no tráfego.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma faixa de rolamento permanece bloqueada em cada sentido da rodovia enquanto os trabalhos das equipes de manutenção não são concluídos. Apesar das restrições de espaço na pista, o fluxo de veículos segue em ritmo normal e não há registro de filas no trecho afetado.

Com informações da Banda B