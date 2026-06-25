Tombamento de caminhão deixa dois feridos e interdita totalmente a BR-277
As vítimas são dois ajudantes do motorista que estavam no veículo no momento do tombamento
Um tombamento de caminhão foi registrado na manhã desta quinta-feira (25) na BR-277, no km 0,9, na região da Avenida Ayrton Senna, em Paranaguá. O acidente deixou duas pessoas feridas e provocou a interdição total da pista no sentido Porto de Paranaguá.
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As vítimas são dois ajudantes do motorista que estavam no veículo no momento do tombamento. Eles sofreram ferimentos e foram socorridos, sendo encaminhados para atendimento hospitalar.
Por conta do acidente, o tráfego no sentido litoral precisou ser interrompido. Equipes que atuam no local realizam os trabalhos de atendimento à ocorrência e remoção do caminhão.
O trânsito está sendo desviado para o bairro a partir da Rua Roberto Leone. Motoristas que seguem em direção ao Porto de Paranaguá devem redobrar a atenção e buscar rotas alternativas até a liberação da rodovia.
As causas do tombamento serão apuradas pelas autoridades competentes.
Com informações do CGN