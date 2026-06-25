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Tombamento de caminhão deixa dois feridos e interdita totalmente a BR-277

As vítimas são dois ajudantes do motorista que estavam no veículo no momento do tombamento

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 11:07:58 Editado em 25.06.2026, 11:07:51
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Tombamento de caminhão deixa dois feridos e interdita totalmente a BR-277
Autor Acidente ocorreu nesta manhã de quinta-feira em Paranaguá - Foto: PRF

Um tombamento de caminhão foi registrado na manhã desta quinta-feira (25) na BR-277, no km 0,9, na região da Avenida Ayrton Senna, em Paranaguá. O acidente deixou duas pessoas feridas e provocou a interdição total da pista no sentido Porto de Paranaguá.

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As vítimas são dois ajudantes do motorista que estavam no veículo no momento do tombamento. Eles sofreram ferimentos e foram socorridos, sendo encaminhados para atendimento hospitalar.

Por conta do acidente, o tráfego no sentido litoral precisou ser interrompido. Equipes que atuam no local realizam os trabalhos de atendimento à ocorrência e remoção do caminhão.

O trânsito está sendo desviado para o bairro a partir da Rua Roberto Leone. Motoristas que seguem em direção ao Porto de Paranaguá devem redobrar a atenção e buscar rotas alternativas até a liberação da rodovia.

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As causas do tombamento serão apuradas pelas autoridades competentes.

Com informações do CGN

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