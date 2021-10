Tombamento causa morte de caminhoneiro no Paraná

Da Redação

Um caminhoneiro, de 37 anos, morador na cidade de Sarandi, morreu após a carreta que dirigia tombar na rodovia PR-576, nas proximidades da cidade de Tapira, região metropolitana de Umuarama. O acidente ocorreu nesta sexta-feira (1º) e motorista foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), de Cidade Gaúcha.

Sebastião Braga chegou a ser socorrido por uma equipe da Secretaria de Saúde de Tapira e encaminhado ao Hospital Municipal. No entanto, faleceu na unidade básica. O caminhoneiro dirigia um Bi-trem caçamba, com placas de Cianorte, que estava carregado com areia.

Segundo informações da equipe da PRE, o motorista seguia de Douradina para Tapira, quando possivelmente perdeu o controle da direção. Pelos indícios do local, a PRE acredita que o reboque tenha tombado e puxou o cavalinho (cabine) do veículo para o barranco. A carreta ficou atravessada na pista, que ficou interditada por várias horas.

A Prefeitura de Tapira enviou uma pá carregadeira para ajudar a retirar a carga de areia que ficou espalhada na via. Com isso, uma pista foi liberada. O corpo de Sebastião foi removido e encaminhado para o IML. Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual.

