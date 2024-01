Todos municípios do Paraná estão sob alerta de tempestade; confira

Siga o TNOnline no Google News

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade para todas as regiões do Paraná nesta quarta-feira (10). As previsões apontam que os ventos serão intensos, podendo chegar a até 100 km/h, e há um volume de chuva estimado entre 50 e 100 mm. O alerta de tempestade é válido até às 10 horas de quinta-feira (11).

Conforme o instituto, também é prevista queda de granizo e há risco de queda de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Em caso de emergências, informações devem ser consultadas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Problemas relacionados a cortes no fornecimento de energia e quedas de postes devem ser relatadas à Copel pelo telefone 0800 51 00 116.

Se mantenha seguro

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Mantenha distância de locais onde haja fios rompidos ou postes quebrados;

