TJ-PR abre PSS para contratar contadores

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR) abriu um edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratar 30 contadores temporariamente.

Conforme o TJ-PR, do total de vagas abertas, 22 são para ampla concorrência, seis para candidatos negros e duas para pessoas com deficiência.

As oportunidades são oferecidas para Curitiba, com possibilidade de teletrabalho. Os contratos são temporários, por um ano, podendo ser prorrogados por mais um ano.

O TJ-PR informou que as vagas preveem salário de R$ 3.798,77, com auxílio-alimentação de R$ 1.054,09 e vale-transporte de R$ 198,00.

Inscrições e provas

As inscrições para o PSS podem ser feitas a partir das 16h do dia 25 de agosto e vão até 16h do dia 8 de setembro. Acesse o site onde serão feitas as inscrições.

A seleção dos candidatos será por meio de prova objetiva e prova de títulos. A prova será feita de forma online com 50 questões objetivas e está marcada para ocorrer no dia 3 de outubro.

O edital do PSS está disponível no site do TJ-PR.

Demanda dos selecionados

Conforme o edital, os contratados deverão trabalhar de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h. O objetivo de contratar os profissionais temporários, segundo o TJ-PR, é diminuir o estoque de precatórios que aguardam pagamento.

Os contadores selecionados deverão trabalhar com a revisão de cálculos de processos antigos, que exigem análise manual e atenção redobrada para evitar pagamentos de valores indevidos.