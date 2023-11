Título de Cidadão Honorário do Paraná para Bolsonaro é aprovado

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná aprovou o projeto de lei 221/2023, que concede ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o título de Cidadão Benemérito do Paraná. A matéria foi aprovada em primeiro e em segundo turnos nas sessões plenárias realizadas nesta terça-feira (28). Com a dispensa de votação da redação final aprovado, o projeto segue para sanção do Governador Ratinho Junior.



O texto é assinado originalmente pelo deputado Ricardo Arruda (PL) e tem como co-autores os estão os deputados Gilberto Ribeiro (PL), Delegado Jacovós (PL), Gilson de Souza (PL), Soldado Adriano José (PP) e Marcel Micheletto (PL).

De acordo com Arruda, a honraria irá homenagear o ex-presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, pelo brilhante desempenho como político brasileiro e maior representante da direita no Brasil. A expectativa para a entrega da homenagem será no próximo dia 15 de dezembro, na Assembleia.

“Bolsonaro foi o melhor presidente que este país já teve. Foi um despertar da direita, que é nítido quando vemos ele caminhando pelas ruas e recebendo o carinho das pessoas. Nosso país estava em constante crescimento em sua gestão. Ele é amado pelos paranaenses e merece todas as homenagens”, explicou Arruda.

Ainda segundo o deputado Ricardo Arruda, diante das notórias contribuições realizadas por Bolsonaro ao Estado, a concessão de Título de Cidadão Honorário do Estado do Paraná tem como intuito a realização de uma justa homenagem pela Casa de Leis, reconhecendo seus grandes feitos à sociedade paranaense, motivo pelo qual requer-se o ensejo de todos os parlamentares para a concessão da referida honraria”.

“Bolsonaro foi e continua sendo o presidente mais amado pelo povo paranaense de todos os tempos, isso pode ser constatado pela última votação em 2022, onde recebeu 62,40% dos votos válidos”, completa o autor do projeto.

