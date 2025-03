Titãs reúnem multidão de 105 mil pessoas em Matinhos

Matinhos, 22 de fevereiro de 2025 - Show da banda Titãs no paldo do Verão Maior Paraná em Caiobá.

Um dos principais nomes do rock nacional, a banda Titãs fechou com chave de ouro a programação de shows do Verão Maior Paraná no Litoral do Estado. Cerca de 105 mil pessoas cantaram os sucessos que marcam os 41 anos de carreira da banda paulista, que se apresentou em Matinhos neste sábado (22).

Com os dois últimos shows da temporada – além dos Titãs, a dupla Rick & Renner se apresentou neste sábado para 25 mil pessoas em Pontal do Paraná – o Verão Maior bateu recorde absoluto de público nesta edição, reunindo 1.820.000 pessoas ao longo de sete fins de semana, que puderam acompanhar 33 shows gratuitos de músicas, bandas e duplas de grande destaque nacional.

Para os vocalistas Branco Melo e Sérgio Britto, poder reunir essa multidão em uma apresentação gratuita na praia é motivo de orgulho. “É sempre bom tocar no Paraná, e aqui em Matinhos é a primeira vez que a gente toca. Estar em um festival tão grande, com tanta gente, é sempre uma alegria enorme”, disse Sérgio. “É uma maravilha estar aqui. Tocar para as pessoas de graça é sempre uma delícia”, afirmou Branco.

Os músicos destacaram o público, com famílias inteiras aproveitando juntas o show no Litoral paranaense, o que mostra o quanto a trajetória da banda atravessou gerações. “A cultura brasileira é muito rica, e é bacana você ver que tudo pode ser representado. Temos música que tocam todo o tipo de gente, com sucessos que qualquer pessoa conhece, como ‘Sonífera Ilha’, ‘Epitáfio’ e ‘Diversão’. Tem muitas assim no nosso repertório. É uma alegria ver isso realizado de cima do palco”, ressaltou Britto. “A gente vê muitas famílias, acontece muito os pais passarem seu gosto para os filhos”.

Foi justamente o que aconteceu com Clareci de Melo Liça e Maria Vitória de Melo Liça, mãe e filha, de 55 e 16 anos. Clareci foi a um show da banda em 1988, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Mais de 30 anos depois, Maria Vitória conheceu os Titãs pesquisando os clássicos do rock nacional, e a apresentação em Matinhos é a primeira que ela vê da banda.

“Eu gosto de rock desde pequena, foi amor à primeira vista. Fui conhecendo bandas, comecei a ouvir rock nacional e conheci os Titãs, que se tornaram uma das minhas bandas favoritas”, contou Maria Vitória. “Eles marcaram muitas gerações, porque música boa é assim, vai passando de geração para geração. E ver eles de graça é simplesmente sensacional, uma ótima oportunidade”.

Para a Clareci, compartilhar este momento com a filha foi um marco. “Eu era um pouco mais velha do que ela quando comecei a ouvir e em 1988 pude vê-los ao vivo pela primeira vez. Foi uma surpresa e uma alegria ver minha filha descobrindo aquilo que eu ouvia. Está no sangue”, disse. “Agora foi a oportunidade de reviver o meu tempo e ver ela curtir o momento dela. E foi a melhor escolha, porque a estrutura aqui é muito boa, bem segura. A segurança está realmente bem reforçada”.

As músicas dos Titãs também marcaram a adolescência do publicitário Nicolas Martins, de 30 anos, que mora em Paranaguá. “Comecei a escutar na adolescência, por causa dos meus pais, e no começo do ano, quando vi que eles estariam aqui, falei que era um show que eu não podia perder”, contou. “Já estava prevendo que iria chorar o show inteiro, principalmente nas músicas que eu cresci ouvindo, ‘Epitáfio’ e ‘Enquanto Houver Sol’”.

Adeline Fronczak, que trabalho como caixa, veio com a família da cidade de Rebouças e programou as férias justamente para curtir os shows do Verão Maior. “Já é o segundo ano que a gente vem para a temporada de shows. Ano passado participamos também, mas agora conseguimos ficar mais dias para aproveitar melhor”, explicou. “Está superando a cada dia. A gente chega aqui com uma ideia e quando vê os shows surpreendem ainda mais. Saímos daqui super felizes”.

SHOWS GRATUITOS – Nos últimos sete fins de semana, o público pode acompanhar gratuitamente uma grade de 33 shows nas Arenas Verão Maior em Matinhos e Pontal do Paraná, acompanhando artistas de diferentes estilos. Para isso, o Governo do Estado preparou uma estrutura de ponta, com banheiros, palcos, telões, luzes e som de qualidade, além de um reforço no policiamento.

Desta forma, o Verão Maior Paraná se consolidou como o maior festival de verão gratuito do Brasil e o público recorde pode ver de perto artistas sertanejos como Luan Santana, Zezé di Camargo & Luciano, Michel Teló, Fernando & Sorocaba e César Menotti & Fabiano; grandes nomes do samba e pagode, incluindo Péricles, Alexandre Pires e Sorriso Maroto; e também do pop rock, como Titãs e Jota Quest.

Somente neste último fim de semana, os quatro grandes shows reuniram 247 mil pessoas nas duas cidades. Além das apresentações que encerraram a programação neste sábado, Fernando & Sorocaba trouxe várias surpresas e interações para um público de 89 mil pessoas em Matinhos na sexta-feira (21), enquanto George Henrique & Rodrigo reuniram 25 mil pessoas em Pontal.

