Tiroteio gera pânico em saída de show de funk em Maringá

Um tiroteio gerou pânico na saída de um show de funk que aconteceu na madrugada da última quinta-feira (12), em Maringá, no Noroeste do Paraná. Conforme informações, após o término da apresentação de dois cantores em um centro de eventos localizado na zona rural, homens armados teriam trocado tiros na parte externa.

continua após publicidade

Segundo o portal de notícias Plantão Maringá, diversas cápsulas deflagradas e projéteis de pistolas calibres 9mm, 380 e .40 foram encontrados no local. Pessoas que estavam no show afirmaram que teriam ficado feridas no tiroteio, mas as equipes de socorro não foram acionadas.

- LEIA MAIS: Homem é surpreendido por quatro suspeitos e leva tiro na cabeça no PR

continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) também não teriam sido chamadas no momento da troca de tiros. No entanto, a PC deve abrir um inquérito para investigar o caso.

Os organizadores do evento foram contatados e, em nota, afirmaram que a apresentação transcorreu sem incidentes e que as equipes de segurança contratadas garantiram a segurança. Dizem ainda não ter conhecimento do ocorrido do lado de fora do evento.

Siga o TNOnline no Google News