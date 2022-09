Tiroteio em festa termina com dois mortos em Maringá

Da Redação

O tiroteio aconteceu em uma chácara localizada as margens da rodovia BR-376, na saída de Maringá para Paranavaí.

Dois homens morreram na noite deste domingo (4), em uma possível troca de tiros entre criminosos. O tiroteio aconteceu em uma chácara localizada às margens da rodovia BR-376, na saída de Maringá para Paranavaí. Por volta das 19h30, a Polícia Militar (PM) foi acionada para comparecer no local, pois havia ocorrido um atentado a tiros na propriedade, durante uma festa.

No local foi constatado que duas pessoas haviam sido baleadas. Porém, uma das vítimas teria sido retirada do local em um veículo Hyundai HB20, na cor branca. A vítima encontrada no local, já estava em óbito. Jeferson Santos, de 29 anos, foi atingido por vários tiros, inclusive na cabeça.

Enquanto os policiais realizavam os levantamentos em torno deste homicídio, chegou até a central do 04ªBPM, a informação de uma outra pessoa ferida por tiros, na zona sul da cidade. A vítima foi encontrada caída na Avenida Pioneiro Maurício Mariani, no Parque Itaipu, próximo ao Contorno Sul.

Testemunhas relataram, que homens em um HB20 branco, teriam desovado o corpo naquele local e posteriormente fugiram tomando rumo ignorado. O médico do Samu compareceu no local, e atestou o óbito. Possivelmente, trata-se da segunda pessoa baleada na festa que acontecia às margens da rodovia BR-376.

O rapaz encontrado morto no Parque Itaipu, morava em Paiçandu. Trata-se de Rafael Magalhães Ribeiro, de 28 anos. O corpo dele foi encaminhado para o IML. O atentado está sendo investigado pela PCPR de Maringá, através da DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa). Não é descartada pela polícia civil, a possibilidade de ter ocorrido um confronto durante a festa, entre gangues rivais.

A PCPR, investiga também se o HB20 branco envolvido nesta situação é o mesmo usado por criminosos que executaram uma mulher de 30 anos, no dia 28 de agosto, em uma lanchonete localizada no Jardim Alvorada, zona norte da cidade.

