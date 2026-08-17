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Tiroteio em festa comunitária deixa criança e três adultos baleados no PR

Briga em evento com 200 pessoas termina com quatro feridos a tiros em Pato Branco

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Tiroteio em festa comunitária deixa criança e três adultos baleados no PR
Autor Confusão ocorreu em salão comunitário - Foto: Divulgação/PM

Uma troca de tiros durante uma festa comunitária deixou quatro pessoas feridas, entre elas uma criança de 5 anos, na tarde de domingo (16), em Pato Branco, no Sudoeste do Paraná. O confronto ocorreu na Capela São Roque do Chopim e provocou pânico entre os cerca de 200 participantes do evento. Segundo a Polícia Militar (PM), todas as vítimas seguem internadas, mas não correm risco de morte.

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Entre os atingidos pelos disparos estão a criança (uma menina), um homem de 37 anos e duas mulheres. O resgate do adulto e da criança foi feito de forma emergencial por populares, que pediram ajuda no quartel da PM. O homem apresentava quadro mais delicado devido a um tiro no tórax, enquanto a criança sofreu uma perfuração no antebraço. As duas mulheres atingidas foram atendidas no próprio local pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o registro policial, o conflito teve início fora do salão após uma desavença interpessoal. Durante o desentendimento, um homem acompanhado do filho deu um tapa no rosto de outro frequentador. Em reação, o irmão do homem agredido buscou uma arma de fogo em um veículo e a entregou ao familiar, que atirou contra os dois agressores iniciais.

Após o primeiro ataque, pai e filho deixaram a área, mas retornaram momentos depois e invadiram o recinto onde ocorria a festa. Dentro do salão, o filho do primeiro agressor efetuou disparos contra o homem armado, que revidou e deu início ao tiroteio em meio à multidão.

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Após os disparos, o jovem que efetuou os tiros dentro do salão fugiu em uma caminhonete preta e ainda não foi encontrado. As armas utilizadas diretamente no confronto no interior do evento também não foram recuperadas. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de envolvimento na ocorrência e apreendeu um revólver calibre .32 desmuniciado e uma espingarda de pressão. As investigações e oitivas prosseguem para esclarecer integralmente a dinâmica do caso.

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