Tiroteio em festa acaba com uma pessoa morta e sete feridas

Da Redação

Um tiroteio em uma festa de uma comunidade rural terminou com uma pessoa morta e outras sete feridas, em Realeza, Paraná. O caso ocorreu na noite de domingo (8). A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência.

continua após publicidade .

De acordo com a PM, dois homens começaram a brigar durante o evento e, por conta disso, um deles foi retirado do local pelos seguranças. O sujeito foi até um carro e pegou uma arma de fogo. Após pegar o objeto, ele retornou à festa e efetuou disparos.

A festa reunia famílias da comunidade, com a presença de idosos e crianças, em comemoração ao Dia das Mães.



continua após publicidade .

Conforme a PM, oito pessoas foram baleadas, incluindo o atirador, e o homem que morreu não estava envolvido com a briga.

A PM informou que um policial militar que estava na festa com a família reagiu à ação do homem e também atirou. O policial trabalha em São Lourenço do Oeste e foi atingido por um tiro na mão.

Conforme informado pela PM, o atirador é morador de Cascavel e tinha mandado de prisão em aberto por roubo agravado. A arma que ele usava estava registrada em nome de outra pessoa.



continua após publicidade .

As armas do policial e do atirador foram apreendidas. A polícia disse que o atirador foi internado em estado grave. A Polícia Civil ouviu testemunhas durante a madrugada e investiga o caso.

Com informações do g1.