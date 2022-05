Tiroteio em conveniência termina com mortos e feridos no PR

Da Redação

Um tiroteio em uma loja de conveniência terminou com duas pessoas mortas e quatro feridas, em Assis Chateaubriand, Paraná. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência. O atentado ocorreu na tarde de terça-feira (24).

Testemunhas disseram aos policiais que um carro passou em frente ao estabelecimento e, na sequência fez um retorno, parando na frente do local. Havia duas pessoas no interior do automóvel.

Assim que o veículo parou, o passageiro sacou uma arma de fogo e começou a efetuar diversos disparos. Seis pessoas, que estavam no bar, foram atingidas. A Polícia Civil (PC) informou que apenas uma das vítimas era alvo dos criminosos.

As pessoas que presenciaram o atentado disseram às autoridades que o atirador utilizava uma metralhadora. Após o crime, os criminosos fugiram.

Mais de 20 disparos foram feitos, conforme a polícia. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas e socorreram as vítimas.



As duas pessoas que morreram chegaram a ser levadas para o hospital, mas não resistiram. As vítimas são um rapaz, que foi baleado 18 vezes, e outro homem.

A Polícia Civil investiga o caso e busca pelos suspeitos.