Tiroteio durante confraternização deixa um morto em Londrina

Uma confraternização foi alvo de disparos de arma de fogo na tarde deste domingo (2), na cidade de Londrina, no norte do Paraná. Atiradores chegaram próximo ao local e dispararam contra um jovem de 27 anos que estava na residência, localizada na Avenida Bento Amaral Monteiro, na Zona Norte. O rapaz morreu devido aos ferimentos graves.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Pai de família é baleado na frente dos filhos em circo no Paraná

A mãe do jovem, uma mulher de 56 anos, e uma criança de 10 anos, também foram baleadas. A mãe do rapaz assassinado teve ferimentos no braço e precisou de atendimento médico. Já a criança teve um ferimento no pé e foi encaminhada ao Hospital Infantil. Ambos estão em estado estável.

continua após publicidade

O rapaz assassinado foi identificado como Wallace Romão. Os atiradores fugiram logo após o crime e ainda não foram localizados.

Siga o TNOnline no Google News