Tiroteio dentro de restaurante deixa três pessoas feridas no PR

Um confronto armado entre dois homens foi registrado no interior de um restaurante, no início da tarde desta quinta-feira (7), em São José dos Pinhais, Paraná. A Guarda Municipal (GM) informou que três pessoas ficaram feridas na troca de tiros.

De acordo com a GM, um dos envolvidos levantou de uma mesa e começou a efetuar disparos contra outro homem, que estava sentado a uma mesa próxima. O sujeito é baleado, cai, saca uma arma e também realiza disparos.

No momento em que a ação ocorreu, o restaurante estava cheio. Os clientes do estabelecimento foram ao chão e outros foram derrubados durante a confusão.

Jeferson de Souza, secretário de segurança de São José dos Pinhais, informou que, antes da troca de tiros começar, os homens ficaram se encarando por um tempo. As autoridades trabalham com a hipótese de que eles se conheciam e que o confronto foi motivado por acerto de contas.

Ainda conforme o secretário, os dois atiradores ficaram feridos. Uma pessoa que acompanhava um deles também foi baleada.

Ambos foram presos no hospital após buscarem atendimento médico por conta própria. As armas utilizadas no confronto foram apreendidas.

