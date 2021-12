Da Redação

Tiroteio dentro de hospital no PR termina com dois feridos

Uma troca de tiros foi registrada dentro de um hospital, em Sarandi, Paraná, na manhã desta quinta-feira (16). O tiroteio terminou com dois homens feridos, segundo a Polícia Civil (PC).

De acordo com as informações da PC, os envolvidos no fato são dois ex-amigos, que tiveram um desentendimento há algum tempo. A PC trabalha com a hipótese de que um tenha ameaçado o outro de morte.

Conforme apurado pelas autoridades, um dos indivíduos conseguiu uma arma de fogo e foi até o local de trabalho do outro, que fica próximo ao hospital.

Ao perceber que o homem estava armado, o ex-amigo correu em direção a unidade de saúde. Ainda segundo a PC, ao entrar na recepção, o atirador efetuou disparos. A vítima foi atingida com três tiros.

Um policial civil que estava no hospital reagiu à ação e baleou o atirador, que fugiu na sequência. O criminoso sofreu dois disparos e foi preso após buscar ajuda em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Nenhum dos feridos corre risco de morte.

Durante a situação, funcionários da instituição ficaram assustados e se trancaram em salas. A polícia destacou que o caso não tem ligação com uma invasão registrada em agosto.