Tiroteio deixa três feridos em praça no centro de Curitiba (PR)

Investigação aponta que atentado foi motivado por disputa de território; pelo menos duas das vítimas não eram alvos do atirador

Três pessoas foram baleadas no início da tarde desta quarta-feira (8) na Praça Carlos Gomes, localizada no Centro de Curitiba (PR). De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a principal suspeita é que os disparos estejam relacionados a uma disputa por território entre traficantes de drogas da região. O autor dos tiros agiu sozinho e fugiu logo em seguida, permanecendo foragido.

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O atentado mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestaram socorro imediato no local. Conforme apurado pelas autoridades, o provável alvo do criminoso era um homem que foi atingido na região da clavícula e que conseguiu correr em direção à Praça Tiradentes.

As outras duas vítimas não tinham qualquer relação com a situação: um jovem de 21 anos foi ferido no braço e um idoso acabou atingido de raspão no tórax, buscando abrigo dentro de uma agência bancária próxima para receber os primeiros cuidados de funcionários.

Os projéteis também atingiram a estrutura de um carrinho de pipoca na praça. A PM informou que a dinâmica do crime aponta para o envolvimento com o narcotráfico local, embora ainda se investigue se havia mais de um alvo fixo. Segundo o relatório médico preliminar divulgado pelo Samu, nenhuma das três vítimas corre risco de morte.