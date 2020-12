Tiros são disparados durante assalto na região de Maringá - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um ônibus de turismo de São Paulo, foi alvo de assaltantes na noite deste sábado, (5), no KM 25 da rodovia PR-317, no munícipio de Nossa Senhora das Graças, na região de Maringá. O coletivo transportava 27 passageiros que retornavam do Paraguai e seguiam sentido a Fernandópolis-SP.

O motorista do ônibus relatou aos Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual, que próximo ao Distrito de Mendeslândia, ele foi surpreendido por homens fortemente armados e encapuzados que ocupavam um veículo modelo Jetta. Eles ultrapassaram o coletivo e logo na sequência começaram a atirar.

O condutor parou o ônibus que foi invadido por três ladrões, ele foi obrigado a seguir para uma estrada rural. No local já havia um caminhão e toda mercadoria que estava no bagageiro foi roubada.