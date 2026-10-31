Tio quebra janela e resgata crianças de três e quatro anos durante incêndio no Paraná

Rapaz precisou quebrar o vidro do quarto para retirar os menores, de três e quatro anos, antes que as chamas tomassem o imóvel no bairro Capela Velha

Duas crianças, de três e quatro anos, foram resgatadas ilesas pelo tio durante um incêndio que atingiu uma residência neste sábado (31), no bairro Capela Velha, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). O familiar precisou quebrar a janela de um dos quartos para retirar os sobrinhos do imóvel antes que as chamas se espalhassem para o restante da casa.

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O fogo teria começado no sofá da sala, após as crianças brincarem com um isqueiro. Rapidamente, as chamas avançaram para a cozinha. A mãe dos menores, Brenda Lúcia, estava trabalhando no momento do incidente e relatou que a ação rápida do irmão foi fundamental para evitar uma tragédia. Como a residência, localizada na esquina das ruas Codorna e Juriti, faz parte de um conjunto de quatro moradias geminadas, houve também grande preocupação de que o fogo atingisse as estruturas vizinhas.

Apesar de ninguém ter se ferido, os danos materiais foram expressivos. A família perdeu o sofá, armários, pia e geladeira, além de ter o forro e a instalação elétrica do imóvel totalmente comprometidos pelas chamas. Natural da Venezuela, a moradora agora organiza uma força-tarefa para limpar o local e busca doações para recuperar os bens destruídos. Quem desejar ajudar a família pode entrar em contato diretamente com Brenda pelo telefone (48) 9918-3666.



