Tio é suspeito de violentar sobrinhas com idades entre 7 e 11 anos

Suspeito foi preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Paraná prendeu um homem de 33 anos suspeito de estuprar quatro sobrinhas, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). De acordo com a polícia, o suspeito foi preso na quinta-feira (30) após denúncia feita por familiares.

Conforme a investigação da polícia, as vítimas têm idades entre 7 e 11 anos. O suspeito se aproveitava dos momentos a sós com as vítimas para praticar os abusos sexuais.

CRIME TERRÍVEL

Em fevereiro deste ano, um homem de 23 anos foi preso acusado de estuprar até a morte a própria filha recém-nascida, de apenas de 27 dias de vida. O homem foi preso durante o enterro da bebê.

O crime chocante aconteceu no município de Araruama, no estado do Rio de Janeiro. De acordo com informações da polícia, a recém-nascida foi levada ao hospital e a equipe médica desconfiou da situação.

Desse modo, a Polícia Civil (PC) foi acionada pela instituição de saúde para averiguar o caso de violência sexual. A neném não resistiu aos ferimentos e faleceu um dia depois, na sexta (10). Clique aqui e leia a reportagem completa.

