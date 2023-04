Tio é suspeito de abuso contra sobrinha de 1 ano e 6 meses no PR

Da Redação

A PM foi acionada até a UPA

Uma bebê, de apenas 1 anos e seis meses, é suspeita de ter sofrido violência sexual em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a mãe da criança, o principal suspeito pelo crime é o tio da menina, de 20 anos.

A pequena foi levada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município durante a madrugada desta quinta-feira (6). A bebê foi submetida a exames e encaminhada para um hospital de Curitiba, capital do Paraná.

Conforme o portal de notícias São José Alerta, a Polícia Militar (PM) foi acionada até a UPA e, com as denúncias da mãe, se dirigiu até a residência do suspeito. O tio foi localizado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Ele negou o crime.





