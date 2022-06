Tio e sobrinho de 3 anos morrem atropelados por biarticulado no PR

Da Redação

O acidente aconteceu na Rua Padre Anchieta, próximo ao cruzamento com a Francisco Rocha

Um homem de 49 anos e o sobrinho, de 3, morreram após serem atropelados por um ônibus biarticulado na tarde desta quarta-feira (22) no bairro Bigorrilho, em Curitiba. O acidente aconteceu na Rua Padre Anchieta, próximo ao cruzamento com a Francisco Rocha.

De acordo com familiares, os dois estavam a caminho de uma consulta psicológica, quando o atropelamento aconteceu. O atropelamento teria acontecido no momento em que o tio acionaria o alarme.

A criança chegou a ser socorrida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), mas não resistiu aos ferimentos.

À Banda B, o tenente Parapinski, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BpTran), lamentou o acidente e informou que todo o ocorrido foi uma tragédia. “Foi um breve momento de desatenção, que provocou o acidente. O motorista do ônibus está aqui no local, bastante chocado com todo o ocorrido”, disse.

A mãe da criança esteve no local, mas, em choque, desmaiou com o ocorrido. Ela foi atendida e retirada por uma ambulância.

Com informações da Banda B.