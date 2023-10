Tio é preso suspeito de estuprar sobrinho autista de 8 anos no PR

A Guarda Municipal (GM) de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, prendeu um homem que é suspeito de estuprar o próprio sobrinho de oitos anos. O crime teria acontecido na última segunda-feira (23).

De acordo com a GM, a mãe da criança teria desconfiado do caso após levar o filho no médico. De acordo com a mulher, durante a consulta, o médico teria constatado o abuso. Por conta disso o homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

Ainda conforme a guarda, o menino, que possui Síndrome do Espectro Autista, relatou à mãe que o tio havia batido nele. Além disso, o suspeito teria também ameaçou a criança caso ela falasse algo para alguém.

