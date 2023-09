Tio é preso suspeito de abusar da sobrinha de 14 anos no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Uma ação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) terminou com a prisão de um de 51 anos suspeito de abusar sexualmente da própria sobrinha, que tem 14 anos. O caso foi registrado nessa terça-feira (26) em Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná.

A delegada que está à frente do caso, Renata Batista, apurou que o tio deu R$ 10 para a menina não relatar o crime e ofereceu R$ 30 para levar a vítima a um motel.

A menina utilizou o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp para denunciar o crime. Ela relatou aos policiais que tinha sofrido um abuso sexual do tio na casa em que mora e que o homem tinha acabado de sair da residência e estava mandando mensagens oferecendo R$ 30 para levá-la a um motel.

"De acordo com os agentes, ao chegaram ao local, a vítima se encontrava sozinha no interior da residência. Ela foi ao encontro dos policiais chorando muito e narrando que o tio tinha acabado de abusar dela, bem como estava lhe encaminhando mensagens naquele momento", informou a delegada em uma entrevista ao G1.

O homem foi encontrado e preso em flagrante.

"Foram apreendidos o celular do investigado, com mensagens sexuais encaminhadas à vítima, e o valor de R$ 10, dado pelo autor à sobrinha, para que ela não contasse a ninguém", informa Renata.

Durante o interrogatório, o suspeito negou os crimes. Ele foi levado ao Departamento de Polícia Penal (Depen) de Castro.

O suspeito foi autuado pelos crimes de importunação sexual e favorecimento à exploração sexual de adolescente, informa a delegada.

Com informações do G1.

