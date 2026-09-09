Tio é preso no Paraná suspeito de estuprar sobrinha por cinco anos

Um homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) no município de Irati, na região Central do Estado, suspeito de abusar sexualmente de uma sobrinha ao longo de aproximadamente cinco anos. As investigações apuraram que os crimes começaram quando a vítima tinha nove anos e revelaram ainda que o investigado tentou abusar de outra criança da própria família, ação que só foi interrompida com a chegada repentina de um familiar ao local.

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A apuração do caso teve início após a Secretaria Municipal de Assistência Social de Irati encaminhar à polícia um relatório técnico de escuta especializada, elaborado durante o acompanhamento de uma medida de proteção que apurava situações de violência doméstica na zona rural da cidade. Com base nas provas e depoimentos colhidos, o delegado Luis Henrique Dobrychtop identificou o tio das vítimas como o autor dos abusos continuados e da tentativa de agressão.

Diante da gravidade dos fatos, a PCPR solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito para evitar a reiteração criminosa e impedir a coerção de testemunhas e das próprias vítimas. O pedido foi aceito pela Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Irati, resultando no cumprimento do mandado judicial que levou o homem ao sistema prisional, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

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As autoridades reforçam que denúncias de violência, abuso ou exploração sexual contra crianças e adolescentes podem ser feitas de forma totalmente anônima pelos telefones 181 (Disque-Denúncia) e 197 (Polícia Civil). Em situações de emergência ou flagrante, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo 190, além dos canais do Disque 100 e dos Conselhos Tutelares municipais.